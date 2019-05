© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli indecisi sul da fari alle elezioni europee sono 8,6 milioni pari al 17% del corpo elettorale. Lo rileva un'analisi della Noto Sondaggi per il Sole 24Ore. Secondo l'analisi si tratta soprattutto di donne (il 65% del totale) e di ex elettori dei 5Stelle e del Pd. Pochi i giovani invece, appena il 19%.Oltre metà degli indecisi il 4 marzo 2018 non era andato a votare. Mentre tra chi un anno fa si è recato alle urne e adesso non sa come comportarsi prevalgono gli elettori pentastellati (19%), davanti a quelli del Pd (10%). Staccata la Lega con il 6 per cento.Anche fra gli indecisi il Carroccio è in testa alle possibili preferenze con il 27% del campione che mostro un vago orientamento per l’opzione leghista. Alle spalle della Lega si colloca il Pd che se azzeccherà la campagna elettorale potrebbe riagguantare il consenso del 19% degli indecisi mentre verso i 5Stelle sembra orientato il 19% di questa fetta di elettorato.