© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si avvicinano le elezioni europee 2019. Per l’Italia si tratterà anche di una sorta di primo test nazionale per il governo Lega-Movimento 5 Stelle, che arriva dopo che nel 2019 si sono aperte già le urne per le regionali in Abruzzo, Sardegna e Basilicata.Con la data di queste elezioni europee che è ufficiale ma può cambiare tra i vari Paesi membri, in Italia è quella del 26 maggio ma in Olanda per esempio si voterà il 23, c’è da capire ancora il futuro del Regno Unito: se dovesse arrivare una proroga lunga delle trattative per la Brexit, di conseguenza pure i britannici si dovranno allora recare alle urne. Nella gran parte dei paesi Ue si votyerà il 26 maggio e lo spoglio inizierà contemporaneamente dopo le 23. In alcuni paesi si voterà prima: in Olanda il 23, in Lettonia, Cechia e in Slovacchia il 25, in Irlanda il 24. Ma anche in questi paesi lo spoglio inizierà nella notte del 26.