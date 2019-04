© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Anzi sulle rovine della politica il male, l'autocrazia, possono prevalere. Lo vediamo in Ungheria con Orban, in Polonia, e anche in Italia con Salvini. Per anni la politica a Roma è stata ridotta a una scelta binaria traBerlusconi e il Pd e gli italiani ne hanno abbastanza, gli odiano entrambi. Un odio che ha portato alla crescita disovranisti e nazionalisti di Salvini e Di Maio. Allora +Europa è l'unica speranza per una scelta politica liberale e pro Europa in Italia». Lo ha detto il leader dei Liberali all'Europarlamento Guy Verhofstadt intervenendo a Firenze allancio della campagna per le europee di +Europa insieme a Italia in Comune.«Vogliamo difendere l'Europa con un piano concreto per rinnovare l'Ue. Per un Rinascimento europeo bastano cinquegrandi riforme. La prima cosa da fare è di abolire la regola dell'unanimità nel Consiglio d'Europa. La seconda riforma ècostruire un'Europa meno burocratica e più efficace. Non c'è bisogno di 28 commissari ma di più forte governo di 12-15 ministri». Per Verhofstadt, «l'Ue non è un ristorante a la carte, non si può entrare e dire voglio questo sì e questo no. Poi serve un vero bilancio. L'ultima riforma è quella della difesa».