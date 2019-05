Elezioni europee al cardiopalma in Germania. Un esponente dei giovani socialdemocratici tedeschi ha proposto a sorpresa di «nazionalizzare la BMW per superare il capitalismo» alzando immediatamente un gigantesco polverone di polemiche. L'Idea è stata respinta da tutti, SPD compresa («Cos'hanno fumato i nostri giovani?», ha scherzato il deputato SPD Joannes Khars). Tuttavia i sondaggi ieri hanno registrato un arretramento dell'1% dei socialdemocratici scesi dal 16 al 15% dei consensi. A ieri in Germania i centristi della Merkel erano dati al 28%, i Verdi al 20, la SPD al 15, l'estrema destra di AFD al 13, la sinistra della Linke al 9 e i liberali FDP all'8%. Il restante 7% andrebbe a formazioni minori. Gli indecisi si attestano al 23% del corpo elettorale.

