I 5Stelle fanno un passo avanti in vista della creazione di un gruppo autonomo nel futuro parlamento europeo che ha bisogno di almeno 50 deputati di 7 Paesi diversi. In visita a Varsavia, dove aveva già steso un accordo con il piccolo gruppo polacco di Kukiz'15, ieri Luigi Di Maio ha annunciato l'accordo con Elurikkuse Erakpond (Ricchezza della vita), giovane partito estone che si aggiunge ai greci di Akkel, ai finlandesi di Liike Nyt, ai croati di Zivi Zid. Per avere i requisiti per formare un gruppo a Strasburgo a Di Maio manca un solo partito (e ovviamente 50 deputati) ma Di Maio si è detto "fiducioso".

