“E’ davvero una vergogna l’attacco contro Mario Draghi sferrato dal portavoce federale dell'Alternative fur Deutschland dal Palco di Milano nel corso della manifestazione di Matteo Salvini. Questi personaggi, di cui il ministro Salvini si circonda, sono i veri nemici dell’Italia”.Lo dichiara Roberto Gualtieri, eurodeputato del Partito Democratico e Presidente della Commissione Problemi Economici e Monetari del Parlamento Europeo.“AFD – continua Gualtieri - è il partito che ha contestato le politiche monetarie espansive della BCE, e che ha sostenuto le politiche di austerità più di chiunque altro in Europa. Sono quelli che vogliono introdurre regole ancor più ferree e stringenti nel patto di stabilità e che si oppongono a qualsiasi meccanismo di solidarietà fra Stati all’interno dell’Unione Europea. In poche parole sono quelli che rinnegano i principi che sono alla base dell’idea di Europa. E hanno anche il coraggio di definirsi Europei. Davvero AFD e Salvini non conoscono la parola vergogna” – ha concluso Gualtieri.