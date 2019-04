Fratelli d’Italia ha già messo in moto la macchina della campagna elettorale per le europee. Nella Capitale si vedono già i primi manifesti 6x3 con il volto della leader Giorgia Meloni e l’annuncio della conferenza programmatica che aprirà ufficialmente la corsa verso Bruxelles. “In Europa per cambiare tutto” è questo il titolo della Conferenza Programmatica Nazionale di Fratelli d’Italia che si terrà a Torino il prossimo 13 e 14 aprile presso il Lingotto Fiere. Durante la due giorni saranno presentati i candidati e sarà reso noto e votato anche il programma con il quale Fdi si presenterà a questo importante appuntamento elettorale. © RIPRODUZIONE RISERVATA