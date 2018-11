Europee, la campagna elettorale entra nel vito

Ultimo aggiornamento: 12:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È già entrata nel vivo, sei mesi prima del voto, la campagna elettorale per le Europee di maggio. Matteo Salvini sarà capolista in tutte le circoscrizioni, puntando al record almeno di due milioni di voti (nel '94 Silvio Berlusconi ne raccolse tre). Il Cavaliere non ha ancora deciso se candidarsi oppure no, ma i suoi insistono perché lo faccia (oggi la Gelmini ha fatto una apertura in questo senso) e alla fine probabilmente si getterà nella battaglia.Intanto, oggi Luigi Di Maio ha annunciato: «Alle elezioni europee noi faremo un gruppo Parlamentare con tante forze politiche emergenti, simili a noi. Non staremo né con le destre, né con le forze tradizionali filo europeiste come il Pd o Fi. Come è successo il 4 marzo, noi saremo l'ago della bilancia degli equilibri in Europa. Il 4 marzo c'è stato un uragano e lo stesso uragano si scatenerà in Europa il prossimo maggio, alle elezioni europee». Ma non si capisce bene quali saranno le "forze emergenti" a cui Di Maio si riferisce, perché al momento i grillini sembrano soffrire domina sorta di euro-isolamento.