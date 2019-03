© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Stiamo lavorando a una lista che sia più ampia del Pd e che possa vedersela in modo concreto conla Lega e possa superare abbondantemente il Movimento 5Stelle». Lo ha detto l'ex ministro Carlo Calenda, ad Ancona per presentare il manifesto "Siamo europei" di cui è promotore, insieme alla sindaca Valeria Mancinelli. «Nei prossimi giorni presenteremo il logo della lista», ha annunciato. «La ricetta per superare M5s? Intanto, per le Europee, il recupero dell'idea che questa Europa non sta funzionando come deve perché è l'Europa delle nazioni e non delle istituzioni». Calenda ha parlato anche della necessità di «qualità» nelle liste: «se non fosse così non mi candiderei, se non sarà così non mi candiderò - spiega -. È successo lo stesso il 4 marzo 2018 (le elezioni politiche, ndr), non mi sono candidato perché non ero convinto della qualità delle liste. Zingaretti lo sa molto bene, ci stiamo lavorando insieme e ci lavoreremo insieme».