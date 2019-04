Europee, Calderoli e l'avvocato della sindaca Raggi depositano i simboli al Viminale

Sono finora 26 i simboli depositati al Viminale. Ai loghi presentati questa mattina si sono aggiunti i contrassegni di altre forze politiche, ovvero: Popolari per l'Italia, Nuovo Cdu, Movimento Riscatto Nazionale, Partito Comunista Italiano, Unione di Centro, La Sinistra (Gue/Ngl - European Left), Uniti per l'Italia, Pensa Italia per l'Europa, No alla cassa forense, Federalisti Democratici Europei, Italia Moderata, il Partito Animalista.

Curiosità: ci sono due simboli con lo storico scudo crociato della Democrazia Cristiana.

Per la Lega è venuto il senatore Roberto Calderoli. Per il Movimento 5 stelle si è presentato l'avvocato di Virginia Raggi, Pierfrancesco Bruno, quello che era sl suo fianco durante il processo di primo grado sulle nomine, concluso con un'assoluzione.Cosa hanno fatto Calderoli e Bruno al Viminale (nella foto l'ingresso della sala dove ci sono i funzionari che registrano e poi espongono i contrassegni)? Hanno depositato i simboli di partito per le prossime elezioni Europee del 26 maggio.La Lega si presenta con il simbolo gia usato lo scorso 4 marzo: nella parte bassa del contrassegno c'è il rettangolo blu con scritto "Salvini premier". L'alleato di governo, il M5S, pure ha usato lo stesso simbolo delle politche che reca l'indirizzo web "ilblogdellestelle.it".Per concorrere alle elezioni bisogna portare al Ministero dell'Interno il simbolo e anche una dichiarazione di trasparenza che indichi chiaramente fondazione e struttura del partito che vuole presentarsi alla competizione.