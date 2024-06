Europee 2024: FdI sfonda tra gli operai, Pd primo partito tra i giovani. Il voto in base all'età e alle condizioni socio-economiche

Fratelli d'Italia sfonda tra gli operai, mentre il Partito democratico è quello più votato tra i giovani. I risultati delle elezioni europee 2024 evidenziano una serie di tendenze socio-demografiche significative nel panorama politico italiano, come emerge dall'analisi di Swg. Questa indagine offre uno spaccato dettagliato delle dinamiche elettorali, mettendo in luce come diverse fasce della popolazione italiana abbiano espresso le loro preferenze politiche in base alle proprie condizioni socio-economiche, delineando un quadro complesso e sfaccettato del consenso politico nel paese.

Il consenso tra gli operai

Fratelli d’Italia (FdI) ha ottenuto un consenso marcato tra gli operai e in particolare nella fascia di età 35-54 anni, mentre il Partito Democratico (Pd) si è affermato come il primo partito tra i giovani di età compresa tra i 18 e i 34 anni. La Lega ha raggiunto il suo picco di consensi tra i lavoratori autonomi, mentre il Movimento 5 Stelle (M5S) continua a rappresentare un punto di riferimento per le fasce sociali più basse, sebbene l'astensione in questo gruppo sia elevata, arrivando al 60%.

Il voto sulla base dell'età

Analizzando il voto dei 18-34enni, il Pd è risultato il partito più votato con il 25%, seguito da FdI al 21%. Avs (Alleanza Verdi e Sinistra) ha mostrato una crescita significativa, raggiungendo l'11%, quattro punti percentuali in più rispetto alla media complessiva. Tra gli elettori di età media (35-54 anni), Fratelli d’Italia ha raggiunto il suo picco con il 33%, seguito dal Pd al 23%. Per quanto riguarda gli over 54enni, la fascia d’età con la maggiore partecipazione al voto, la distribuzione dei consensi ha rispecchiato la media complessiva, con FdI al 29% e il Pd al 25%.

Le categorie socio-economiche

Passando all'analisi delle categorie socio-economiche, i lavoratori autonomi hanno premiato principalmente FdI e Pd, con la Lega che ha ottenuto un consenso dell'11%, superiore alla propria media. Tra gli operai, FdI si distingue con un consenso del 39%, staccando nettamente il Pd che segue con il 16%, otto punti percentuali in meno rispetto alla media complessiva.

Il voto del ceto medio rispecchia invece la distribuzione dei consensi ai due principali partiti, FdI e Pd.

Un focus particolare va al voto delle fasce sociali economicamente più svantaggiate. In questo segmento, il Movimento 5 Stelle rimane un riferimento importante, con il 16% dei consensi, nonostante l'elevata astensione. Fratelli d’Italia e Pd raccolgono rispettivamente il 24% e il 17%, percentuali inferiori alla media complessiva.