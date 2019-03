Europa al voto: sondaggio dà in crescita Forza Italia e Lega, calano Pd e M5s, prima delegazione resta Cdu/Csu (Ppe)

Ultimo aggiornamento: 12:55

Il nuovo sondaggio sul voto europeo del 26 maggio. Eccolo, con le sue novità. Scendono Pd e Movimento Cinque Stelle, salgono Forza Italia e Lega. È il quadro che emerge dalle proiezioni elaborate da Kantar Public sulla base di sondaggi sulle intenzioni di voto nella seconda metà di febbraio nei vari Paesi dell'Ue, paragonato a quello delle precedenti proiezioni, che erano basate su sondaggi dell'inizio di febbraio.Nel gruppo Ppe l'Italia guadagna un seggio, passando da 8 a 9, ma perdendone 4 rispetto alla situazione attuale nell'emiciclo. Nei Socialisti e Democratici l'Italia passa da 15 a 14 seggi, perdendone uno rispetto alla precedente proiezione e 17 rispetto ad oggi.Stabile la presenza nei Conservatori e Riformisti, a 4; zero presenze nei Liberali dell'Alde, tra i Verdi e nella sinistra Gue/Ngl, come stimato dalla precedente proiezione (perdiamo 3 seggi rispetto ad oggi).Nell'Efdd, il gruppo in cui siedono i Cinque Stelle, la delegazione italiana passa da 22 (precedente proiezione) a 21, guadagnando comunque 7 seggi rispetto alla situazione attuale (l'Italia ne ha 14, ma 3 sono eurodeputati che sono usciti dal M5S; ce ne sono poi 3 passati ad altri gruppi; nelle europee del 2014 il Movimento ne ha portati a Strasburgo in tutto 17). Nell'Enf, il gruppo della Lega, l'Italia passa da 27 a 28, guadagnando un seggio rispetto alla precedente proiezione, ma aggiungendone 22 rispetto alla situazione attuale. Secondo queste proiezioni, la Lega è la seconda delegazione dell'Aula, come nelle precedenti, ma i tedeschi della Cdu/Csu (gruppo Ppe) guadagnano 5 seggi e salgono a 35, allungando la distanza con il partito di Matteo Salvini. Tra i Socialisti e Democratici le prime delegazioni, a pari merito, sono ora quella tedesca e quella spagnola, con 18 deputati ciascuno.