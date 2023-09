Mercoledì 6 Settembre 2023, 17:06 - Ultimo aggiornamento: 17:18

«Come garantito, il governo è pronto a scongiurare il folle divieto per i diesel Euro 5 in Piemonte voluto dall'Europa. Siamo determinati a difendere l'ambiente, senza estremismi ideologici che non migliorano la qualità dell'aria ma peggiorano le condizioni di centinaia di migliaia di famiglie e lavoratori». Così il Vicepremier e Ministro Matteo Salvini.