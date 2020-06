Enrico Rossi, il presidente della Toscana indagato per la gara Tpl: «Accuse infamanti e ridicole»

Il governatore toscano Enrico Rossi è indagato a Firenze per la gara regionale per il tpl, bando da 4 miliardi per 11 anni. Accuse «infamanti e ridicole. Aspetto il momento giusto per procedere a querelare i calunniatori» scrive Rossi oggi su Fb, facendo riferimento all'esposto «fatto dalla cordata di imprese che ha perso la gara» e che mette «sotto accusa oltre a me, l'intera commissione regionale e i dirigenti del settore mobilità».

