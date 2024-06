Domenica 9 Giugno 2024, 00:10 - Ultimo aggiornamento: 00:17

La segretaria del Pd è entrata nella campagna elettorale più debole di come ne sta uscendo. Perché ha focalizzato la sua narrazione non sui diritti civili o bioetci ma sui bisogni sociali - la sanità, il lavoro, il salario minimo, la scuola, gli stipendi da alzare perché troppo bassi e «ingiusti» - dei cittadini. Le basterà il 20 per cento - obiettivo minimo - per dissuadere gli avversati interni da fantasia di guerriglia. Ma deve avere di più per mettersi veramente alla testa del nuovo campo largo, ovvero il laboratorio del prossimo governo di centrosinistra se ci sarà, tutto ancora da costruire.

La road map di Elly è lineare ma non semplice: avere un buon successo in termini di voti personali nelle circoscrizioni in cui è capolista (ossia non essere stracciata per esempio nel Centro Italia da Meloni in termini numerici), ridurre a pochi punti percentuali il gap tra Pd e FdI, riannodare il rapporto con Conte (sperando che M5S non vada benissimo, il che è impossibile, ma neanche malissimo) per costruire l’alternativa di governo. Lei si aspetta per il Pd un risultato tra il buono e il molto buono, e lo scopo della sua partita è quello di rendere chiaro, attraverso il numero dei voti, che questo governo attuale è sostenuto da una minoranza. Politicamente però una maggioranza opposta ancora non c’è e della «costruzione del cantiere dell’alternativa» non si fa che parlare in queste ore al Nazareno- dove, forse, con troppa baldanza considerano l’esito elettorale di stasera non problematico - al punto che Elly arriva a scherzarci sopra: «Entrambi, io e Conte, suoniamo la chitarra. Lui l’acustica e io l’elettrica. A questo punto, c’è una ragione in più per provare a mettere su l’alleanza che tolga alla destra il governo del Paese». Il rischio di Elly, con il Pd sotto il 20, è quello - internamente - di restare segretaria del partito ma da anatra zoppa e quello - esternamente - di dover puntare tutto sulla vittoria anti-Meloni nel referendum costituzionale. Appuntamento al quale arriverebbe comunque molto debole.

Nel frattempo Elly, anche se il duello in tivvù non c’è stato, è riuscita insieme a Giorgia in questa campagna elettorale ad aumentare il grado di polarizzazione della competizione, marginalizzando sia Conte sia i rosso-verdi. Questo è un obiettivo politico giù raggiunto. E’ quello che serve per posizionarsi, sempre che il voto non vada male, per il dopo ossia per mettersi alla guida del nuovo «fronte popolare». Non usiamo a caso questa espressione quarantottesca. Ci serve per dire che la sterzata a sinistra del Pd in questa fase è stata forte (sull’Ucraina più pacifismo che anti-putinismo, sul premierato grande allarme democratico) e se la risposta nelle urne sarà positiva il Pd continuerà nella sua svolta sinistrese.