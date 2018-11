Salvini a Pomeriggio 5: «Geloso del mio privato, comunque sono single. Lasciate in pace Elisa»

Da uno dei più prolifici frequentatori di social uno non se l'aspetterebbe. Invece Matteo Salvini giura di essere un tipo riservato. «Sono geloso della mia vita privata - ha detto il ministro dell'Interno rispondo a Barbara D' Urso a Pomeriggio Cinque, facendo cenno alla rottura del suo rapporto sentimentale con la conduttrice Elisa Isoardi - e comunque sono single, ma chiedo ai giornalisti di lasciarmi in pace e di lasciare in pace Elisa, e di farle condurre in pace la Prova del cuoco». Salvini e la Isoardi sono stati ri-paparazzati insieme la scorsa settimana a una cena di gala a Roma. Ma, evidentemente, non si è trattato di un ritorno di fiamma.





