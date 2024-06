Von der Leyen: «Ampia coalizione contro estremismi di destra e sinistra». Socialisti: se Ppe negozia con Ecr noi non ci saremo

Aggiornamenti in evidenza

Crollo di Macron in Francia: travolto dalla Le Pen alle elezioni europee, il presidente francese convoca elezioni anticipate. In Germania l'estrema destra umilia Scholz. Salva comunque in Ue la maggioranza Ursula: netta vittoria dei Popolari, con la Von der Leyen più vicina al bis alla guida della Commissione europea.

Battuta d'arresto per Orban. L'ondata sovranista non scatena il terremoto nelle istituzioni Ue: la maggioranza Ppe-Socialisti-Renew si attesta a 409 seggi, con ampio margine rispetto alla soglia minima di 360.