Sindaco, a Castelguidone non è stato eletto: un solo cittadino è andato a votare

Una disaffezione al voto manifesta a Castelguidone, in provincia di Chieti. Tutti gli abitanti - tranne uno - hanno preferito far altro piuttosto che votare. In questo comune abruzzese il sindaco non ci sarà, non è stato eletto. L'elezione è nulla per mancato raggiungimento del quorum.

Alle urne, essendoci una sola lista, sarebbe dovuto andare il 40 per cento degli aventi diritto al voto che erano 278. Ma è andato al seggio solo un cittadino. Quindi il paese resta senza sindaco.

Nel Comune era stata ammessa una sola lista; la percentuale dei votanti viene calcolata considerando gli elettori residenti in Italia più quelli residenti all'estero che hanno votato. L'unico candidato, con la lista «Rinascita Italia», era Guglielmo De Santis. Sei di Castelguidone se...? Se non vai a votare.