Elezioni regionali in Umbria, ultima tappa a Terni con i governatori del centrodestra

Tutti i governatori del centrodestra giovedì a Perugia, per tirare la volata al candidato governatore del centrodestra, la senatrice leghista Donatella Tesei, nelle,elezioni regionali in Umbria domenica prossima. L’evento con Zaia, Fontana, Toti, Marsilio, Solinas, Cirio e gli altri presidenti regionali targati Salvini-Meloni-Berlusconi sarà il clou della campagna elettorale a sostegno della Tesei.



E potrebbe diventare l’occasione per vedere insieme i tre leader nazionali della coalizione che finora in Umbria sono comparsi sullo stesso palco soltanto per una breve conferenza stampa alcuni giorni fa. La chiusura della campagna elettorale, in cui il candidato civico e grillo-dem è Vincenzo Bianconi, potrebbe svolgersi in un duello tra piazze a Terni. Qui chiuderanno sia Salvini sia Meloni insieme a Tesei, ma anche gli avversari stanno pensando alla stessa città come teatro del botto finale. La grande incognita riguarda l’astensione. Si calcola che al momento gli indecisi sono il 30 per cento. E gli ultimi giorni saranno quelli, tra Tesei e Bianconi e tra i leader delle coalizioni nazionali, a chi conquisterà il maggior numero di incerti. Quello il bacino in cui si decide chi vince e chi perde.

