​Elezioni in Umbria, Berlusconi in campo come ai vecchi tempi

Silvio come ai vecchi tempi. Osannato e divertito Berlusconi. “Ueeee, io sono un vecchietto ma sempre arzillo eh!”, scherza con le sue fan umbre, in questo tour elettorale per le Regionali a cui si sta appassionando come gli succedeva un tempo. E a una signora che gli chiede di cantare, risponde facendo con le mani i gesti del direttore d’orchestra e parte intorno al suo tavolo il coretto che gli piace di più: “Menomale che Silvio c’è”. Il tutto ieri sera a cena in un ristorante a Deruta, vicino Perugia, con la candidata governatrice Donatella Tesei, ex forzista di cui il Cavaliere ha grande stima, imprenditori, maggiorenti locali, parlamentari e semplici aficionados.

Il sindaco gli ha donato un piatto in ceramica locale fatto per lui poche ore prima. E Berlusconi lo sventola e lo accarezza. Sono 400 persone ma hanno dovuto aggiungere tavoli perche se ne aspettavano 300. Tutti paganti, in base alla posizione del tavolo cambiava il costo della cena: chi più stava vicino a Silvio più pagava. Lui ha parlato 40 minuti, tanti selfie, firme sulle bandiere di Forza Italia che gli porgono e non riusciva a sedersi per mangiare a causa della folla che premeva. “Vabbè, resto digiuno, così dimagrisco”, scherza Silvio. Una battuta sulla dieta anche stamane durante una passeggiata tra i banchi di Eurochocolate nel centro di Perugia: “Mangerei una montagna di cacao ma non posso, ci tengo a restare un bel ragazzo alto, magro e slanciato”.

