Sardegna, nuovo invito al voto di Salvini: «Insieme vinciamo»

«Ricordo di una splendida serata a Cagliari, che porterò sempre nel cuore! C'è tempo fino alle 22, Amici Sardi: andate a votare e INSIEME vinciamo! #oggivotoLega #RegionaliSardegna #Sardegna». Lo scrive il ministro dell'Interno Matteo Salvini. Il vicepremier, a votazioni in corso, torna a invitare gli elettori sardi a scegliere la Lega e per farlo pubblica un breve video che lo ritrae tra la folla a un comizio a Cagliari.







Salvini già in mattinata, all'apertura delle urne, aveva twittato: «Oggi in # Sardegna sarà una bellissima giornata di democrazia: amici Sardi, 5 minuti del vostro tempo e anche qui PD e sinistra al governo saranno solo un ricordo». © RIPRODUZIONE RISERVATA