Elezioni Sardegna, Salvini: la Lega vince 6-0 sul Pd. Conte: no ripercussioni su governo

«Dalle politiche a oggi se c'è una cosa certa è che su sei consultazioni elettorali, la Lega vince 6 a zero sul Pd. Anche in Sardegna, dopo il Friuli, il Molise, Trento, Bolzano e l'Abruzzo i cittadini hanno scelto di far governare la Lega. E come in Abruzzo anche in Sardegna è la prima volta che ci presentiamo alle Regionali. Grazie a tutti quelli che hanno deciso di darci fiducia». Così il segretario della Lega, Matteo Salvini commenta il voto in Sardegna.

«Non dobbiamo enfatizzare il ruolo di elezioni regionali: sono importanti per la Sardegna e offriranno degli spunti agli eletti ma sicuramente non ritengo che dagli esiti possano derivare conseguenze sul governo nazionale», rassicura il premier Giuseppe Conte a margine del vertice Ue-Lega Araba, mentre lo scrutinio in corso confermerebbe il crollo M5S previsto dagli exit-poll.

Elezioni Sardegna, diretta spoglio

Christian Solinas (centrodestra) è in netto vantaggio su Massimo Zedda (Centrosinistra), molto staccato poi Francesco Desogus (M5s).

«Noi andiamo avanti per la nostra strada, gli elettori ci premiano, se altri hanno qualche problema è giusto che decidano loro come risolverlo», ha detto il sottosegretario Giancarlo Giorgetti, rispondendo sullo scarto fra il risultato della Lega e quello del M5S. «La linea resta tracciata - ha proseguito - andiamo avanti con tranquillità, serenità e serietà nell'azione di governo».

«Una legge regionale per noi difficile, ma soprattutto siamo partiti da zero senza tutte quelle liste che sostenevano centrodestra e centrosinistra. Sapevamo fin dall'inizio che sarebbe stato un percorso in salita», ha detto il candidato governatore del M5s Francesco Desogus. «Le frizioni con la Lega al governo? Penso che abbiano pesato poco o niente. I competitor erano strutturati, a destra e a sinistra, per mantenere il potere. Noi proponevamo altro».

«Sono apparso solo nelle ultime settimane, era difficile farmi conoscere bene in tutta la Sardegna. Abbiamo fatto il possibile». Contatti ieri notte con lo staff di Di Maio dopo i risultati dell'exit-poll. «Abbiamo parlato - ha detto Desogus - e ho spiegato di non essere meravigliato. D'altra parte stiamo davvero partendo da zero. Penso che con un altro sistema, se fossimo finiti al ballottaggio...». Uno spoglio vissuto al lavoro. «Sì, diciamo che c'era un pò di arretrato. E dopo la pausa pranzo ritorno al lavoro», ha concluso Francesco Desogus.

Ultimo aggiornamento: 16:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA