Elezioni Regionali Veneto 2020, i risultati in diretta: exit poll. Sono nove i candidati presidente in Veneto. A sfidare il governatore uscente, Luca Zaia, in carica dal 2010, c'è principalmente il candidato del centro-sinistra, Arturo Lorenzoni, che però è stato ricoverato in ospedale per coronavirus ed è stato costretto fare campagna elettorale soltanto online. Gli altri candidati sono Patrizia Bartelle (Veneto Ecologia Solidarietà), Paolo Benvengù (Solidarietà Ambiente Lavoro), Enrico Cappelletti (Movimento 5 Stelle), Paolo Girotto (Movimento3V), Antonio Guadagnini (Partito dei Veneti), Simonetta Rubinato (Per le Autonomie), Daniela Sbrollini (Italia Viva).

Cinque anni la sfida terminò percentualmente 50 a 22 a favore di Zaia su Alessandra Moretti, del Pd. Luca Zaia, 52 anni, schiera una corazzata: 165 candidati tra Lista personale, Lega, Autonomia Veneta (amministratori del Carroccio). In coalizione vi sono anche Fratelli d'Italia, che qui si aspetta un boom elettorale, e Forza Italia, nella situazione opposta rispetto al partito di Giorgia Meloni. La vera gara, si sostiene, sarà tra la Lista Zaia e la Lega, perchè il governatore (come nel 2015) potrebbe battere in preferenze il partito di Salvini.



Elezioni Regionali Veneto 2020, l'affluenza

Ieri alle 23, il dato sull'affluenza registrava in Veneto 46,13%. Il dato provinciale più alto è di Padova con il 49,5 percento seguita a distanza da Vicenza con il 47 percento e Verona con il 46,9 percento. All'altro capo, molto bassa la partecipazione a Belluno con il 34,9 percento.