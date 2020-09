Elezioni Regionali Marche 2020 exit poll: Acquaroli, 47-51% scavalca il governatore uscente Mangialardi 34-38%

Elezioni Regionali Marche 2020, i risultati in diretta: per gli exit poll Acquaroli, 47-51% scavalca il governatore uscente Mangialardi 34-38%. Gian Mario Mercorelli è al 7,0 - 9,0% e Roberto Mancini all'1,5-3,5 %.



Marche, i candidati in lista

Otto i candidati in lizza alla prima carica regionale: Francesco Acquaroli (coalizione di centrodestra, indicato da Fdi), Sabrina Banzato (Vox Populi), Alessandra Contigiani (Riconquistare l'Italia), Roberto Mancini ('Dipende da no'), Maurizio Mangialardi (coalizione di centrosinistra), Gian Mario Mercorelli (Movimento Cinque Stelle), Fabio Pasquinelli (Partito Comunista) e Anna Rita Iannetti (movimento 'No Vax'). Nelle Marche sono chiamate alle urne 1.310.843 persone che dovranno eleggere il decimo presidente della Regione e 30 consiglieri regionali tra i 510 aspiranti delle liste che appoggiano gli otto candidati governatori. La circoscrizione di Ancona eleggerà 9 consiglieri, quella di Pesaro 7, Macerata 6, Fermo 4, Ascoli Piceno 4, secondo quanto previsto dalla legge elettorale delle Marche. Il primo dato sull'affluenza parziale sarà rilevato alle 12 odierne.



Elezioni Regionali 2020, i dati

Ultimo aggiornamento: 16:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La legge elettorale, che regola il voto alle regionali nelle Marche, è del 2015, e prevede un unico turno senza possibilità di ballottaggio. Viene eletto governatore il candidato che ottiene anche un solo punto in più rispetto ai suoi sfidanti. La legge elettorale del 2015 ha ridotto, da 42 a 30, il numero dei seggi in consiglio regionale. Ogni circoscrizione elegge un numero variabile di candidati (9 ad Ancona, 7 a Pesaro, 6 a Macerata, 4 rispettivamente ad Ascoli e a Fermo). Il premio di maggioranza consta di 16 seggi se il vincitore ottiene una percentuale di voto dal 34 al 37%; i seggi diventano 17 qualora il consenso sia tra il 37 e il 40% e 18 se il vincitore ottiene più del 40% dei voti. Nelle Marche, è prevista una soglia di sbarramento del 5% oppure del 3% se la coalizione ha raggiunto tale dato in media in tutta la regione; non è previsto il voto disgiunto.