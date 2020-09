Elezioni Regionali Liguria 2020, i risultati in diretta: Exit poll. Sono otto gli aspiranti governatori per la carica di Presidente della regione. Si tratta, in ordine alfabetico, di Riccardo Benetti, Carlo Carpi, Marika Cassimatis, Giacomo Chiappori, Aristide Fausto Massardo, Gaetano Russo, Alice Salvatore, Ferruccio Sansa, Giovanni Toti, Davide Visigalli. I due candidati principali sono Giovanni Toti per la Cambiamo!, presidente uscente ed espressione del centrodestra, e Ferruccio Sansa, rappresentante del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle, unico condiviso dalle due forze alleate di governo in queste elezioni. Alle loro spalle, più indietro nei sondaggi, Aristide Fausto Massardo sostenuto da Italia Viva e +Europa.

In Liguria oltre 1 milione e 341.362 elettori chiamati alle urne per le elezioni legate a referendum costituzionale, regionali e in 16 comuni per le amministrative. Ieri sera l'affluenza aggiornata alle 23 raccontava di una crescita di presenze ai seggi per il voto al referendum, che ha toccato il 44,04% mentre per le regionali si è attestato al 39,80%. Si voterà ancora per tutta la giornata fino alle 15. Poi inizierà lo spoglio partendo dal voto referendario, poi per le regionali e infine per i comuni.