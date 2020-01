Da don Camillo a don Matteo, la nuova campagna elettorale in Emilia Romagna

Don Matteo finisce in campagna elettorale. Prima la politica in Emilia-Romagna si giocava nello scontro duro ma simpatico tra don Camillo e Peppone. Ora arriva il don Matteo televisivo in queste Regionali di domenica prossima, combattutissime. E ci arriva così. Dopo il gran pasticcio dello spot di Salvini (è lui più che la Borgonzoni il vero candidato in questo voto) nello spazio di Porta a Porta durante l’intervallo del match Juve -Roma di ieri sera per la Coppa Italia, urge un riequilibrio a favore di Bonaccini. « Proporrò — assicura Bruno Vespa — alla direzione di Raiuno di riequilibrare le posizioni domani sera nello spot di Porta a porta che andrà durante Don Matteo. E così, Terence Hill, finisce a suo modo, vestito da prete e con la sua bici, nella gran baruffa emiliano-romagnola ». Ultimo aggiornamento: 12:40 © RIPRODUZIONE RISERVATA