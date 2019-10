Elezioni regionali, Delrio: «Se perdiamo l'Emilia Romagna salta tutto», sulle alleanze è lite tra dem e grillini

Ultimo aggiornamento: 13:20

Si scrive Emilia Romagna alla Lega, ma si legge fine del governo. Il timore di questo scenario serpeggia nella maggioranza giallorossa e dà forza alle truppe di Salvini che puntano alla spallata. La volontà di Luigi Di Maio di correre da soli nella regione rossa per antonomasia preoccupa, e non poco, il Pd. Se Andrea Orlando, vicesegretario vicario, bolla come «errore» il «no» a un'intesa alle regionali «se frutto del pregiudizio», in Transatlantico non si parla d'altro. Il più ricercato, tra i dem, è proprio Graziano Delrio , già sindaco di Reggio Emilia e dunque profondo conoscitore del tessuto sociale e politico di questa terre diventate ora contendibili.Il capogruppo alla Camera del Pd ai colleghi che ieri gli chiedevano cosa potrebbe accadere in caso di sconfitta di Stefano Bonaccini è stato netto: «Cade il governo il giorno dopo». Questo lo pensano tutti.Anche perché, è il ragionamento di tanti parlamentari del Nazareno, «se dovessimo davvero perdere per i 5 o 6 punti del candidato M5S le ripercussioni sarebbero inevitabili». Sulla tenuta della maggioranza, certo. Ma anche sulla leadership di Nicola Zingaretti che vedrebbe la sua segreteria a rischio.LO SCENARIOIl patto di desistenza - proposto dal sindaco di Bologna Virginio Merola - sulla carta rimane la soluzione ideale, per i dem, per polarizzare la sfida tra il governatore uscente (che lancia appelli ai grillini) e Lucia Borgonzoni. Ma Di Maio, dopo la riunione con gli eletti dell'Emilia Romagna - mercoledì nuovo incontro - sembra aver tracciato la linea di non ritorno. «Correremo da soli, al massimo faremo accordi con liste civiche», è la linea che alla fine sarà sottoposta, a mo' di ratifica, su Rousseau, dove sarà scelto anche il candidato governatore pentastellato. Ma i parlamentari del territorio, da Maria Edera Spadoni a Giulia Sarti, sono tutti per seguire il capo politico nella via della solitudine. Una scelta contestata da molti, tipo il senatore M5S Emanuele Dessì: «Stiamo giocando con la dinamite, vengono prese queste decisioni senza capire il punto di caduta. O forse è fin troppo chiaro...».