Elezioni Regionali Campania 2020, i risultati in diretta: Exit poll. I candidati alla presidenza della Regione Campania sono 7 mentre le liste di candidati al Consiglio regionale sono 26. Si ricandida il governatore uscente Vincenzo De Luca con il supporto di 15 liste. Si ripete per la terza volta consecutiva la sfida con Stefano Caldoro, già governatore tra il 2010 e il 2015 e sconfitto alle scorse elezioni regionali. Sono 6 le liste a sostegno della candidatura di Caldoro. Il Movimento 5 Stelle si presenta da solo: così come nel 2015, la candidata alla presidenza della Regione Campania è Valeria Ciarambino. Potere al Popolo candida a presidente Giuliano Granato, mentre la lista ambientalista Terra si presenta con il candidato Luca Saltalamacchia. Completano l'elenco dei candidati alla presidenza e delle liste Sergio Angrisano, con la lista Terzo Polo, e Giuseppe Cirillo con il Partito delle buone maniere.

Elezioni Regionali Campania 2020, l'affluenza

Sono oltre 5 milioni i cittadini campani chiamati alle urne per l'elezione del nuovo presidente della Regione e dei componenti del prossimo Consiglio regionale della Campania. L'affluenza registrata alle 23 di ieri sera era del 38.92% a chiusura della prima giornata di votazioni nei 550 comuni della regione. La percentuale più alta al momento è a Caserta e provincia (104 Comuni) con il 40,2%. Segue Salerno (158 Comuni) con il 39,62, Napoli (92) con il 38,86, Avellino (118) con il 37,01 e Benevento (78) col 36, 23. Percentuale leggermente più alta per quanto riguarda il Referendum Costituzionale: 34,51%.



