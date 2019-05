Europee, la delusione del marito della Raggi. «Il passato ci ha già travolto»

«Il passato ci ha già travolto». La notte dopo la disfatta elettorale del Movimento 5 Stelle, che alle Europee è stato sonoramente bocciato dagli elettori, in Italia e a Roma con percentuali che non hanno raggiunto il 18%, Andrea Severini, marito della sindaca di Roma Virginia Raggi, esprime su Facebook tutta la sua amarezza per il risultato deludente del movimento.

«Torno a casa dal seggio incredulo, leggo i dati e non ci credo - ha scritto all’alba su Facebook - Il Pd a Roma sembrerebbe il primo partito seguito dalla Lega. Notte piena di nubi, il passato é già qui e purtroppo ci ha già travolto. Notte a chi non molla mai».

