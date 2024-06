Elezioni, le donne fanno incetta di preferenze: da Meloni a Morace e Annunziata

Giorgia Meloni è la regina delle preferenze di queste elezioni europee. La premier, capolista ovunque, è risultata di gran lunga la più votata in assoluto, con numeri da capogiro, vincendo la sfida a distanza con Elly Schlein (in due delle cinque circoscrizioni erano candidate tutte e due). Ma oltre alle due leader (che si sono chiamate e si sono rivolte i complimenti a vicenda), sono diverse le candidate che hanno fatto registrare ottimi risultati per un voto europeo che si segnala come particolarmente 'rosa'.

Elezioni, le preferenze e le donne acchiappavoti

Meloni ha fatto il pieno di preferenze ovunque. Nella circoscrizione nord occidentale ne ha prese 623.188.

Nel Pd la capolista era Cecilia Strada che, se pure a debita distanza dalla premier, può vantare un ottimo 'bottino': 282.959 voti, risultando al primo posto nella sua lista.

Nella circoscrizione nord orientale 493.717 preferenze per una Meloni 'pigliatutto'. Al Centro andava in scena il duello Meloni-Schlein, entrambe capolista. Netto l'esito: 458.603 preferenze per la premier, 121.818 per la leader dem. Tra le altre candidate si segnala nel M5s Carolina Morace, la più votata tra i pentastellati con 22.792 voti.

Al Sud ancora Meloni protagonista, con 549.413 preferenze. Qui, nel Pd, a dare 'filo da torcere' alla premier è stato in realtà un uomo: Antonio Decaro con i suoi 495.859 voti. Però al secondo posto tra i dem è risultata Lucia Annunziata, che può vantare 240.967 preferenze.

Nelle isole ancora il faccia a faccia Giorgia-Elly: 242.280 voti per la premier, 84.719 per la segretaria Pd. Qui, però, si segnala la performance di un'altra candidata: Ilaria Salis, la più votata in Avs con 50.402 (più del generale Vaccacci, fermo a 35.178 voti e secondo nella Lega).