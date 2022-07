Elezioni politiche, diretta. Salvini: «Chi sceglie Pd vota per le tasse». Renzi lancia hashtag #terzopolo

Elezioni politiche 2022. Domenica elettorale per la politica italiana. Ad aprire le danze è Matteo Salvini. Il leader della Lega si affida a twitter per andare all'attacco a testa bassa conto il Pd. Sul piatto la questione tasse. E sempre sui social parla Matteo Renzi che lancia l'hashtag #terzopolo.

Ore 12.14 - Stefano Puzzer, il leader della protesta dei lavoratori portuali, poi divenuto leader dei No Green pass, sarà candidato alle prossime elezioni nelle liste di Italexit di Gianluigi Paragone. Con lui saranno in lista anche Andrea Donaggio e Franco Zonta, gli altri due fondatori del Comitato 'La gente come noì. Lo scrive il sito Trieste Cafè e lo ha confermato all'Ansa lo stesso Puzzer il quale ha spiegato che «il programma politico è battaglia contro il vaccino obbligatorio, contro il Green pass e contro l'invio di armi all'Ucraina, con una particolare attenzione ai problemi finanziari dell'Italia, che sembra tutti sottovalutino».

Ore 11.55 - Le alleanze si fanno sulle idee. Meglio il terzo polo al centro». Così Maria Elena Boschi su Fb rilanciando una sua intervista a Il Tirreno

Ore 11.36 - «Discutiamo di quello che volete, ma agli elettori di Azione non possiamo chiedere di votare Di Maio, Bonelli (anti Ilva, termovalorizzatori e rigassificatori) e Fratoianni (che ha votato 55 volte la sfiducia a Draghi) nei collegi uninominali». Così Carlo Calenda su twitter.

Ore 10.50 - «La sinistra apre la campagna elettorale candidando Di Maio e parlando di tasse. La destra di Salvini e Meloni la conosciamo: sovranisti e populisti. C'è un mondo che chiede di votare altro. Noi ci siamo #TerzoPolo». Lo scrive su Twitter il leader di Italia viva, Matteo Renzi.

Ore 10.40 - «25 settembre. Chi sceglie il PD sceglie più tasse, chi sceglie la Lega sceglie la Flat Tax al 15% e la Pace Fiscale. Chi non sceglie, poi non si lamenti. Buona domenica Amici!». Lo scrive su Twitter, facendo riferimento all'intervista di ieri del segretario Pd, Enrico Letta, a Tg2 Post, il leader della Lega, Matteo Salvini.