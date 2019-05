E' stato un congresso molto particolare quello tenuto nei giorni scorsi dalla Svp, il partito della minoranza di lingua tedesca in Trentino-Alto Adige. Il partito si è alleato con la Lega per dare vita alla Giunta che govena la Provincia autonoma di Bolzano ma alle Europee sarà alleato con Forza Italia con la quale fa parte del Partito Popolare Europeo. L’Obmann Philipp Achammer ha detto che: «Non siamo una bandiera al vento e non abbiamo venduto la nostra anima. Non dimenticheremo mai i nostri valori e la nostra storia. Noi - ha detto ancora - le frontiere le uniamo; non le erigiamo. E non abbiamo bisogno di leader e capitani». Una presa di posizione molto netta. Che vale anche per Forza Italia che con la leadership di Tajani sembra molto più filo Merkel di quella di Silvio Berlusconi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA