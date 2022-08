Elezioni, Flixbus rimborsa il biglietto a chi si sposta per andare a votare: come ottenerlo

Elezioni politiche 2022 FlixBus rimborserà tutti i viaggi effettuati fra lunedì 19 settembre e domenica 25 settembre verso il comune di residenza, con partenza sia da altre città italiane sia dall’estero. È l'iniziativa #IoVoglioVotare, per sostenere i tanti - soprattutto giovani e studenti fuorisede - che devono affrontare importanti spese per poter esprimere il proprio voto in occasione delle elezioni politiche del 25 settembre.

Secondo le previsioni di SWG, solo il 48% della popolazione di età compresa fra i 18 e i 34 anni si recherà al seggio elettorale (meno di 1 under 35 su 2), con un incremento del tasso di astensione giovanile del 7% rispetto alle elezioni del 2018. Uno dei motivi, è proprio il costo del viaggio da affrontare per raggiugnere il seggio nel comune di residenza, spesso lontano dalla città in cui si studia o si lavora.

«Riteniamo che il diritto al voto sia troppo importante per impedire che venga esercitato. Per questo vogliamo contribuire a ridurre questo ostacolo e consentire a chiunque di raggiungere il proprio seggio, indipendentemente dalle disponibilità economiche» si legge nel comunicato diffuso dall'azienda.

Flixbus rimborso biglietti, come funziona

Per ottenere il rimborso del viaggio, sarà necessario inviare a iovogliovotare@flixbus.it due foto della propria tessera elettorale (una foto della prima pagina recante le informazioni personali, l’altra della pagina su cui è stato apposto il timbro della votazione), una foto di un documento di identità (carta d’identità o patente) e il biglietto FlixBus relativo alla corsa effettuata.

L’iniziativa è valida esclusivamente per prenotazioni effettuate tramite l’app FlixBus gratuita ed è valida per viaggi verso tutte le destinazioni FlixBus

La forma di rimborso è un voucher di valore pari all’importo del viaggio di andata effettuato per raggiungere il comune di residenza, valido dal 25 settembre al 30 novembre 2022 e dall’11 gennaio al 31 marzo 2023. Il voucher è utilizzabile in un’unica transazione: se il credito non viene esaurito nell'acquisto, non potrà essere utilizzato per un acquisto successivo.

Metodo di rimborso: inviare a iovogliovotare@flixbus.it le foto della tessera elettorale e del documento d’identità e il biglietto FlixBus relativo alla corsa effettuata. Foto condivise sui social media non saranno prese in considerazione come condizione per richiedere il rimborso.

Calendari

Da mercoledì 31 agosto a domenica 25 settembre (inclusa): periodo per effettuare la prenotazione

Da lunedì 19 a domenica 25 settembre (inclusa): periodo per effettuare il viaggio

Da domenica 25 settembre a sabato 15 ottobre (incluso): periodo per inviare le foto e il biglietto a iovogliovotare@flixbus.it e trattamento delle domande di rimborso

Da domenica 25 settembre a mercoledì 30 novembre 2022 (incluso) e da mercoledì 11 gennaio a venerdì 31 marzo 2023 (incluso): periodo di validità del voucher

Dell’iniziativa potranno beneficiare, alle medesime condizioni riportate qui sopra, anche le persone residenti in Sicilia e domiciliate fuori regione, che domenica 25 settembre, in concomitanza con le elezioni nazionali, saranno chiamate a esercitare il diritto di voto anche alle elezioni regionali.