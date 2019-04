La campagna elettorale per le elezioni europee prende... il volo. Con una inedita iniziativa la compagnia tedesca Lufthansa siè decisamente schierata per l'Europa inivtando esplicitamente i suoi clienti a recarsi alle urne. Lufthansa ha infatti lanciato una livrea speciale sull'Airbus A320 che solca i cieli del Vecchio Continente. Sulla fusoliera dell'aereo campeggia a grandi lettere la scritta in inglese "SayYesToEurope" che in italiano si traduc con un "Dici un sì all'Europa". © RIPRODUZIONE RISERVATA