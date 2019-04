Alle elezioni europee la lista del Partito Comunista nella circoscrizione Italia Centrale sarà guidata dal segretario generale Marco Rizzo e tra i candidati figura a rappresentare la Toscana ci sarà il segretario regionale membro dell'ufficio

politico Salvatore Catello, lavoratore precario. Lo rende noto lo stesso Partito Comunista riguardo alle elezioni Europee in una nota in cui si sottolinea che il simbolo della falce e martello sarà presente su tutte le schede elettorali.

«La nostra lotta contro l'Unione Europea sarà portata avanti insieme con i partiti comunisti di tutto il continente -

affermano Rizzo e Catello - Grazie alla presenza dei comunisti, in questa campagna elettorale che rischiava di diventare uno scontro tra europeisti e nazionalisti, entreranno gli interessi dei lavoratori e delle classi popolari». © RIPRODUZIONE RISERVATA