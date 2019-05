Elezioni europee, il Pd si afferma come partito delle Ztl

Il Pd è il partito delle Ztl. E l’Italia somiglia sempre di più alla Francia e all’Inghilterra, dove la sue capitali - Parigi e Londra - sono fuori dall’onda populista e di destra. Qui in Italia il Pd è primo nelle grandi città (e Salvini se ne rammarica per la sua Milano: «Ma piano piano conquisteremo anche quella») e supera il 40 per cento nei quartieri più centrali di Torino, Roma e della capitale lombarda. Torino - circoscrizione 1: 40,84% Milano - municipio 1: 42,49% Roma - municipio 1: 41,18. Ecco il partito Ztl ma le periferie sono sterminate e “lì dobbiamo ricominciare ad esserci”, dice Zingaretti.

