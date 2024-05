Lunedì 27 Maggio 2024, 17:33

C’è il candidato che si dipinge come un superman animato che distribuisce fette di mortadella al posto degli insetti, e quella che insegue un autobus con il suo faccione stampato sopra. E poi ancora un numero imprecisato di jingle ed ammennicoli, trovate sui dialetti, dispensatori di ricette e sportivi di ritorno. Quale che sia il claim scelto, in questa campagna elettorale per le Europee sembra ormai valere qualsiasi cosa: l’importante è diventare virali. Al punto che il “Tik Tok tac” di Silvio Berlusconi del 2022 pare già preistoria.

Elezioni europee, la rassegna degli spot elettorali più bizzarri

L’osservatorio è tanto accessibile quanto privilegiato. Basta infatti sfogliare la galleria dei post di “Crazy Ass Moments in Italian politics” - una pagina che da anni archivia e ricondivide le bizzarrie social dei politici nostrani - per trovarsi catapultati in una galleria più o meno degli orrori, che non prescinde dai messaggi “istituzionali” affidati ad esempio dalla premier alla sua rubrica gli “Appunti di Giorgia” appena ribattezzata “TeleMeloni”. Un esempio? Se è praticamente impossibile non aver ascoltato almeno una volta la canzoncina dell’eurodeputato leghista uscente Angelo Ciocca, meno diffuso è il video di due galli ballerini - con in sottofondo “Per colpa di chi” di Zucchero - con cui Ernesto Maria Gallo, candidato nelle liste degli Stati Uniti d’Europa, invita al voto gli utenti italiani. A bilanciare, all’interno del fu Terzo Polo, ci pensa Matteo Richetti di Azione che invece dà la ricetta del tacchino (infarinato e rosolato nel burro con noci e prezzemolo). A sinistra invece, c’è il governatore uscente della Toscana che, caschetto d’ordinanza sulla zazzera bianca, inforca una bici da freestyle e si cimenta con la pista di un bike park finanziato dalla sua amministrazione. A proposito di freestyle, tra i politici non perde fascino l’idea di rappare per attrarre qualche giovane preferenza.

Lo fa ad esempio il rettore-candidato sindaco di Sassari Gavino Mariotti che dopo un «hey bro» si cimenta con toni un pochino anni ’90: «Mettiamoci sopra una X: che sballo». Mariotti è però in buona compagnia, dato che il presidente di Alternativa Popolare Stefano Bandecchi ha pensato di raccogliere alcune delle frasi più contestate che ha pronunciato durante gli ormai celebri consigli comunali di Terni per mixarle con una base hiphop e dare slancio alla sua campagna elettorale.

Pur tralasciando una grossa fetta di Forza Italia che balla sulle note dei Ricchi e Poveri, la lista è lunghissima e vede tra i protagonisti pure Giuseppe Conte che, in giacca e camicia d’ordinanza (niente pochette però), si esibisce in una serie di palleggi assieme all’ex calciatrice della Nazionale di Calcio femminile Carolina Morace, candidata all’europarlamento per il M5S. In Puglia, accanto al video virale con cui il sindaco uscente di Bari Antonio Decaro si lascia alle spalle le polemiche promettendo di portare a Strasburgo le specificità di tutto il Sud mostrandosi intento a imparare tutti i dialetti, c’è poi il consigliere Regionale Joseph Splendido. Per lui è stato addirittura confezionato un cartoon con il suo alterego in calzamaglia e mantello: Super Splendido, l’eroe che offre mortadella a chi è “costretto” dall’Ue a mangiare insetti. Una rincorsa senza fine verso bizzarrie e stranezze. Come, per l'appunto, quella della candidata dem Elisabetta Gualmini che rincorre salutando il suo faccione stampato su un autobus. Chissà se porta a Strasburgo.