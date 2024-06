Giovedì 6 Giugno 2024, 06:00

Sfida doppia per Elly Schlein, sabato e domenica. Da una parte l'obiettivo dichiarato di recuperare terreno al centrodestra e scardinare il consenso di Giorgia Meloni. Dall'altra la sfida interna che le impone di mantenere anche il ruolo di leadership del Pd nel centrosinistra, col M5s minaccioso alle sue spalle e le ambizioni palesi di Verdi e Sinistra, un terzo incomodo con candidati forti che all'eurovoto potrebbe rosicchiare voti pesanti ai due pesi massimi. Giganti che per 48 ore vivranno pure il paradosso di essere avversari in Europa e nelle regionali in Piemonte, ma anche alleati (non sempre) in molte elezioni amministrative.

Insieme a Stefano Bonaccini, stasera la Schlein sarà sul palco di Modena per la chiusura della campagna elettorale delle amministrative a sostegno del candidato sindaco Massimo Mezzetti. Col governatore dell'Emilia Romagna, qualche settimana fa, la segretaria aveva già condiviso lo stesso palco a Bologna. E' la squadra Pd, l'immagine voluta dal Nazareno. Quella di un partito unito, o per dirla alla Elly "straordinariamente unito, ora più che mai". Si dice soddisfatta per aver ricostruito un'identità chiara, era il mandato che le era stato assegnato: "Ora per strada ci riconoscono per quello che siamo, testardamente unitari". La segretaria nega veti alle forze di centro. Su Renzi, Calenda e Bonino, giura, "non c'è alcuna rimozione da parte nostra. Abbiamo avuto sempre un atteggiamento unitario senza mettere veti su nessuno, ma vogliamo rispetto". E ricorda come in due terzi dei Comuni attesi al voto si sia arrivati comunque ad accordi - pure col M5s - per essere alternativi alla destra.

Europee, l'analisi: Meloni vuole unire la destra Ue ma maggioranza lontana

Le differenze però rimangono. L'esperimento del campo largo non ha avuto il successo sperato, Pd e M5s continuano a viaggiare su rette che si sono allineate in modo duraturo solo sulla battaglia per il salario minimo legale. Né è bastata la vittoria in Sardegna per saldare un'alleanza che si è poi subito sgretolata a Bari e non è mai sbocciata in Piemonte o a Firenze. Conte non vuole essere messo da parte proprio ora, alla vigilia delle europee, l'appuntamento più importante dell'anno. Così anche ieri ha stuzzicato in un paio di circostanze la leader Pd. Prima l'ha ripresa in relazione al duello tv, poi saltato, con la Meloni: "Mi ha meravigliato la Schlein che ha tentato questo 'duetto' facendo fuori gli altri". Poi ha rimarcato le differenti posizioni tra i due partiti su guerra e invio delle armi. "Una canzone da dedicare alla Schlein? 'Il mio nome è mai più", ovvero l'inno pacifista cantato negli anni Novanta da Ligabue, Jovanotti e Piero Pelù. Infine ha ammesso che avrebbe voluto tra le sue fila Marco Tarquinio, ora candidato nelle liste del Nazareno, per le sue posizioni sulla guerra in antitesi con quelle dei dem: "Ma era già in contatto col Pd, ha deciso di fare l'indipendente. Siamo davanti a un bivio, bisogna scegliere. Sulla guerra non c'è destra e sinistra, il partito trasversale delle armi coinvolge quasi tutte le forze politiche".

Chi potrebbe davvero mettere il bastone tra le ruota alla Schlein, alla fine è l'alleanza rossoverde di Bonelli e Fratoianni che punta a superare il 4%. I candidati progressisti sono autorevoli, da Ilaria Salis a Leoluca Orlando passando per Massimiliano Smeriglio e Ignazio Marino. L'ex sindaco di Roma è stato recentemente sedotto e abbandonato dal Nazareno, ora vuole la rivincita: ''Il coordinatore o il capo della segretaria di Schlein chiese la mia disponibilità per un incontro privato - racconta - gliela diedi ma poi non mi hanno più richiamato. Forse la segretaria avrà detto a Franceschini, Zingaretti o Nardella di candidarmi e a loro è venuto il morbillo…''. E' la conferma che questo fine settimana il Pd dovrà guardarsi bene da tutti, anche dagli ex amici.