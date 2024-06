Elezioni Europee: si comincia a votare oggi pomeriggio. Dai candidati agli orari: le notizie in diretta

Aggiornamenti in evidenza

Elezioni Europee 2024. Si aprono oggi, sabato 8 giugno 2024, alle ore 15 i seggi per eleggere i 76 componenti italiani del Parlamento europeo, che rinnoverà 720 membri. Si potrà votare fino alle 23 e poi ancora domani, 9 giugno 2024, dalle 7 alle 23. Oggi si comincia a votare anche in Slovacchia, Malta e Lettonia.

I partiti e i rappresentanti delle liste collegate hanno chiuso le loro rispettive campagne elettorali: Forza Italia e Azione a Napoli, la Lega in piazza Sant'Apostoli a Roma, FdI a piazza del Popolo a Roma una settimana fa, il Pd a Padova, il M5s a Palermo, Stati Uniti d’Europa a Milano, e Alleanza Verdi Sinistra a Torino.

Si vota anche in 3.716 Comuni italiani per le elezioni amministrative (gli eventuali ballottaggi si svolgeranno il 23 e 24 giugno). Si elegge il sindaco a Firenze, Bari e Cagliari. E si vota anche per rinnovare il consiglio regionale in Piemonte.

Qui riportiamo le notizie sulle elezioni in tempo reale. Notizie, informazioni di servizio, curiosità e foto.