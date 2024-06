Giovedì 6 Giugno 2024, 06:00

A poche ore dall'apertura dei seggi Marco Baldassarri, candidato alle Europee per Forza Italia nella circoscrizione del Centro Italia, dedica ancora la maggior parte della giornata al suo lavoro di avvocato, nel suo studio di Pistoia. Poi nel tardo pomeriggio stacca e si tuffa nella campagna elettorale. «Io ho la mia professione, e questo mi consente di non avere l'incubo dell'elezione a tutti i costi. Ma ho accettato la sfida della candidatura perché penso che in Europa ci sia bisogno di persone di qualità, competenti e con la passione per la politica».

Nei suoi incontri di campagna elettorale, ha avuto anche lei la sensazione che - come dicono i sondaggisti - ci sia un disinteresse diffuso per queste Europee?

«Sì, ed è un aspetto delicatissimo. Temo che gli elettori non abbiano davvero compreso l'importanza di queste elezioni, i veri temi in gioco».

Ovvero?

«Le grandi questioni internazionali, la difesa e la politica estera comune, una regolamentazione fiscale uniforme, il rafforzamento dei poteri del Parlamento Ue, la revisione della Commissione in una chiave più democratica, per instaurare un rapporto simile a quello dei regimi parlamentari, con la fiducia del Parlamento al governo. Certo non aiuta il fatto che la campagna, invece di affrontare questi argomenti, sia tutta incentrata sullo 0,1 per cento in più o in meno che può prendere questo o quel partito».

Quindi si aspetta un tasso di astensionismo molto alto?

«Sì, anche perché il voto di sabato e domenica, e non di lunedì, può aggravare il fenomeno dell'astensionismo. Non solo, mi preoccupa un altro elemento che rischia di interferire sul risultato delle elezioni».

Cioè?

«In alcune città insieme alle Europee si voterà per le Comunali, ed è prevedibile che in quei centri l'affluenza sarà più alta. Questo può falsare il risultato. Nella mia regione, ad esempio, la Toscana, si vota per il sindaco in tre capoluoghi: Livorno, Prato e Firenze. Cioè gli ultimi tre grandi comuni dove c'è ancora una maggioranza di centrosinistra».

Sulla scheda elettorale ci sarà un'ampia offerta di partiti che si dichiarano di centro. Perché un elettore centrista dovrebbe scegliere proprio Forza Italia?

«Perché solo noi apparteniamo alla famiglia del Partito popolare europeo. Per chi come me ha cominciato a fare politica da giovane nella Dc, e oggi vuole interpretare un filone post-democristiano, questo è un aspetto importante. Del resto, da quello che vedo anche tanti elettori del Pd, quelli più moderati, quelli che provenivano dalla Margherita, stanno apprezzando la linea di Tajani».

Non crede all'ipotesi di cambiare la maggioranza nell'Europarlamento? Nei prossimi cinque anni avremo un'altra maggioranza Ursula?

«Se vogliamo essere realistici, basandomi sui sondaggi e facendo le somme, mi sembra che sia molto difficile arrivare a una maggioranza di centrodestra senza estrema destra. Con qualcuno del centrosinistra bisognerà ragionare, non so se con Macron o con i socialisti. Però quello che si può fare, ed ecco perché è importante votare Forza Italia, è spostare il baricentro dalla parte dei moderati. Questo consentirebbe di contenere certi eccessi».

Per esempio?

«Sicuramente il green deal, che per l'Italia ha effetti disastrosi, dobbiamo cercare di far cambiare rotta. Ma penso anche ad alcune questioni antropologiche che, dal mio punto di vista, sono di base: quando sento dire che in un'eventuale carta costituzionale europea si deve inserire il diritto all'aborto io dico no, mai».

Lei è candidato nel Centro Italia, un’area geografica che - è stato notato - ha il Pil di uno Stato europeo di media dimensione, ma rimane molto disunita, senza collegamenti infrastrutturali e industriali. Cosa si può fare da Bruxelles?

«È vero, pur avendo avuto fino a qualche tempo fa un’omogeneità politica, era l’area rossa del Paese, il Centro resta disomogeneo. Io da Pistoia se devo andare a Pesaro o ad Ancona devo passare per Bologna, e non siamo riusciti neanche a fare un’autostrada lungo la costa tirrenica. Appena si deve aprire una galleria si blocca tutto per le proteste. Io credo che una grave colpa di chi ha governato in questi anni è di aver ascoltato troppo le proteste e poco le proposte. Ci sono opere indispensabili, strategiche, che l’Europa potrebbe finanziare».