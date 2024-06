Elezioni Europee 2024, oggi al voto Irlanda e Repubblica Ceca. Domani e domenica tocca agli elettori italiani

Elezioni Europee 2024, gli aggiornamenti in diretta. Giovedì 6 giugno si è votato in Olanda, con gli exit poll che danno in vantaggio la coalizione Laburisti-Verdi di Frans Timmermans. Oggi è il turno di Irlanda e Repubblica Ceca. Sabato 8 toccherà agli elettori di Lettonia, Slovacchia, Repubblica Ceca, Malta e Italia, che insieme alla Repubblica Ceca è l'unica nazione Ue a far votare i cittadini su due giornate diverse. Domenica 9 il vero election day, con altri 20 Stati membri al voto.

