Elezioni europee 2019, Nicola Zingaretti e Paolo Gentiloni soddisfatti e sorridenti

«Il Partito democratico c'è, è in campo, è la forza sulla quale costruire l'alternativa». Lo ha detto il vicesegretario Pd, Andrea Orlando, al Nazareno, commentando gli exit poll. «Gli elettori sono tornati a darci fiducia in questa tornata elettorale, ma non la consideriamo un'apertura di credito in bianco», ha aggiunto Orlando. «Stiamo parlando di exit poll, la cautela è d'obbligo».

Ultimo aggiornamento: 23:45

