Elezioni europee, Italia al voto: in 51 milioni chiamati alle urne. Mattarella vota a Palermo

È il giorno delle elezioni europee: i seggi per l'elezione dei 76 eurodeputati componenti del Parlamento europeo spettanti all'Italia hanno aperto questa mattina alle 7. Si vota anche in Piemonte per l'elezione del presidente e il rinnovo del Consiglio regionale e in 3.800 comuni per i sindaci e i consigli comunali. Sono 50.952.719 gli elettori per le europee, 16.053.792 gli elettori per le comunali e 3.616.010 per le regionali in Piemonte.

I seggi chiuderanno alle 23. Subito dopo inizierà lo spoglio delle schede partendo da quelle per le europee. Domani alle 14 inizierà quello per le Regionali e le Comunali. Anche oggi, giornata di votazione, vige il «silenzio elettorale».

E anche il Presidente della repubblica Sergio Mattarella ha votato questa mattina poco dopo le 9 a Palermo per le elezioni europee. Il Capo dello Stato si è recato, come di consueto, nel seggio 535 dell'istituto comprensivo «Giovanni XXIII - Piazzi» nel quartiere Libertà, nei pressi della sua abitazione palermitana.

Intanto i primi plichi diplomatici elettorali contenenti i voti degli italiani all'estero sono arrivate all'aeroporto di Roma Fiumicino. Ad accoglierle, il Direttore Generale per gli italiani all'estero della Farnesina Luigi Maria Vignali.



