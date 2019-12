Elezioni in Emilia Romagna, giorni di speranza e giorni di ansia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Paura nel Pd. Si teme per l’ Emilia Romagna . È un po’ un’altalena, ci sono giorni di speranza e giorni di ansia. Oggi prevale quest’ultima. La super media dei sondaggi formulata da Youtrend sorride poco infatti alle sorti del partito di Zingaretti e del candidato Stefano Bonaccini, presidente uscente e aspirante al bis. Nel dettaglio, i numeri più freschi, per i sondaggisti Noto, Piepoli e Tecne, dicono questo: Bonaccini sta rispettivamente al 45%, 44% e 45% delle preferenze. Viceversa i numeri della Borgonzoni sono 44%, 43%, 45%. Dunque, effettivamente, sono interscambiabili. Per ora. E questo è un problema per il Pd, primo perché Bonaccini finora era personalmente in grande vantaggio sull’avversaria salvinista e ora non lo è più; secondo perché nel voto alle liste il centrodestra è largamente in vantaggio sul centrosinistra. E le Sardine finora hanno riempito le piazze Emiliano-romagnole ma non stanno spostando voti a favore del fronte anti-Carroccio. Il cui leader, Salvini, la prossima settimana sarà quasi fisso nella regione che va alle urne il 26 gennaio. E spera di propiziare da qui a dieci giorni il sorpasso della Borgonzoni su Bonaccini.