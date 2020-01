Elezioni Emilia Romagna, come si vota: candidati, orari, liste e voto disgiunto

Elezioni Emilia Romagna, il 26 gennaio si vota per le Regionali. Da un lato il governatore Stefano Bonaccini del Pd, dall'altro la candidata leghista Lucia Borgonzoni. Un voto che potrebbe incidere anche sul futuro del Governo, nonostante le rassicurazioni del premier Conte. Ecco tutte le informazione necessarie prima del voto.

LEGGI ANCHE Regionali 2020, Governo appeso all'Emilia: domani il voto, tra insofferenza anti-Pd e paura della Lega

LEGGI ANCHE Elezioni Emilia Romagna, grillini tentati dal voto disgiunto: Bonaccini spera nei "governisti"

QUANDO

Domenica 26 gennaio.

A CHE ORA

Dalle 7 alle 23.

COSA SERVE

Documento di riconoscimento.

Tessera elettorale.

PER COSA SI VOTA

Per eleggere il presidente della giunta regionale.

Per eleggere i componenti dell'Assemblea regionale.

CHI VINCE

Il presidente candidato che ottiene più voti .

SU COSA SI VOTA

Su una sola scheda di colore verde.

COME SI VOTA

1. Croce sul nome del candidato presidente.

2. Croce sul simbolo della lista (il voto si estende al candidato presidente collegato).

3. Croce sul nome del candidato presidente e su una delle liste a lui collegate.

4. Croce sul nome del candidato presidente e su una delle liste a lui NON collegate (voto disgiunto).

Negli ultimi tre casi si possono esprimere uno o due voti di preferenza per un candidato consigliere, scrivendo il cognome.

Se le preferenze sono due, una deve essere a un uomo e una a una donna, pena l'annullamento della seconda preferenza.

COME FUNZIONA IL VOTO DISGIUNTO

Il voto disgiunto o panachage è un sistema elettorale che prevede la possibilità di esprimere due voti, uno per la scelta del partito, l’altro per la scelta del candidato. L’elettore può esprimere la preferenza anche per un candidato di un partito diverso da quello scelto. La divisione dei seggi avviene in base ai voti ottenuti dal partito, e all’interno della lista prevalgono i candidati che ottengono più voti di preferenza. In Italia il voto disgiunto è ammesso per le elezioni regionali e per quelle comunali nei Comuni superiori ai 15.000 abitanti.



Di seguito la lista completa dei candidati, con i nomi di partiti, liste e coalizioni che li appoggiano:

Stefano Battaglia (Movimento 3V); Simone Benini (Movimento 5 Stelle); Laura Bergamini (Partito Comunista); Stefano Bonaccini (Partito Democratico, Europa Verde, +Europa, Volt, Emilia Romagna Coraggiosa, Bonaccini Presidente); Lucia Borgonzoni (Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Cambiamo-Il Popolo della Famiglia, Borgonzoni Presidente, Giovani per l’Ambiente); Marta Collot (Potere al Popolo); Stefano Lugli (L’Altra Emilia Romagna).

© RIPRODUZIONE RISERVATA