Elezioni diretta, Di Battista: «Di Maio? Chi lo conosce lo evita». Incontro Letta - Fratoianni rinviato. Berlusconi rilancia «il miracolo italiano».

È un'altra giornata di trattative intense nei partiti. A che punto sono gli apparentamenti nel centrosinistra? È stato raggiunto ieri l'accordo tra Enrico Letta e Carlo Calenda che hanno siglato l'alleanza tra Pd, Azione e +Europa. Oggi, invece, è stato rinviato l'incontro tra il segretario del Pd e Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana e Angelo Bonelli dei Verdi. Porte aperte a Matteo Renzi, ribadisce Letta. Il leader dei Cinque Stelle Giuseppe Conte ha chiuso la porta al Pd ed è in contatto con Alessandro Di Battista che sta per tornare in Italia dalla Russia e che ha sferrato un attacco al vetriolo all'ex compagno di partito Luigi Di Maio. «Se lo conosci lo eviti», ha detto.

Elezioni, partiti e trattative. La diretta di oggi 3 agosto

Ore 13.50 Alleanza Verdi Sinistra : rinviamo incontro con Pd - «L’alleanza Verdi e Sinistra comunica che ha deciso di rinviare l’incontro di oggi con Il segretario del Pd Enrico Letta alla luce delle novità politiche emerse nella giornata di ieri. Registriamo comunemente un profondo disagio nel paese e in particolare nel complesso dell’elettorato di centro-sinistra che ha a cuore la difesa della democrazia, la giustizia climatica e sociale. Essendo cambiate le condizioni su cui abbiamo lavorato in questi giorni, sono in corso riflessioni e valutazioni che necessitano di un tempo ulteriore».

Ore 13.00 - Di Battista rientra in Italia. Contatto fra Giuseppe Conte e Alessandro Di Battista. Ieri, a quanto si apprende, c'è stata una telefonata fra il leader del M5s e l'ex deputato, che ha lasciato il Movimento a febbraio 2021 in dissenso con la scelta di sostenere il governo Draghi. Di Battista è rientrato in Italia nelle scorse ore dopo un periodo trascorso in Russia, dove ha realizzato una serie di reportage per il Fatto quotidiano. «Sapevo che andare in Russia mi avrebbe attirato critiche e insulti indecenti - ha scritto oggi su Facebook -. Ma era ciò che volevo fare e l'ho fatto». Da quando sono state sciolte le Camere, nel Movimento c'è una parte di attivisti e parlamentari che spinge per un rientro di Di Battista, ma non manca chi ha perplessità. «È una persona seria, assolutamente leale. Ci confronteremo con lui - ha detto ieri Conte, ribadendo una condizione espressa più volte in queste settimane - e vedremo se condividerà questo nuovo percorso con questa carta dei principi e dei valori».

Ore 12.20 - Berlusconi rilancia il grande miracolo italiano - «Scegliere il nostro modello significa scegliere un'Italia più libera, più prospera e più amica dei cittadini, la sinistra invece racchiude ancora in sé il passato, l'immobilismo, quella che qualcuno di loro ha definito la 'decrescita felicè, che di felice ha davvero molto poco. Nessuno può essere indifferente a questa scelta del 25 settembre, che riguarda tutti noi, i nostri figli, i nostri nipoti. Per questo vi chiedo, di andare a votare e di votare Forza Italia per costruire tutti insieme dopo il 25 settembre un nuovo, grande miracolo italiano». Lo dice il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi, in un video messaggio diffuso oggi sui suoi social.