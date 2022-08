Elezioni, diretta. Letta: «Io premier? Se me lo chiedono lo faccio. Flat tax estesa a tutti è incostituzionale»

Elezioni politiche 2022. Alla fine il tanto atteso confronto tra Giorgia Meloni ed Enrico Letta c’è già stato. La cornice però non è uno studio televisivo, ma il meeting di Rimini 2022. Sul palco di Comunione e liberazione infatti, tra frecciatine su presidenzialismo e sport, e notevoli differenze di vedute, per più di due ore ieri la leader di Fratelli d’Italia e il segretario del Partito democratico si sono confrontati.

Elezioni politiche 2022, ultime notizie in diretta

Ore 09.05 - «La Flat tax estesa a tutti è contro la costituzione, l'articolo 53 stabilisce che chi più ha più deve contribuire di più. Come ha pensato la Flat tax il centrodestra, aiuta i più ricchi. La nostra proposta invece chiede ai milionari italiani, meno 1%, di dare un contributo con una tassa di successione: la destra la contesta e dà l'idea che il loro atteggiamento è aiutare i ricchi». Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, ospite di Non stop news, su Rtl 102.5. «Il nostro programma prevede una riduzione fiscale sul lavoro, molto, molto forte perché una mensilità in più a fine anno in Italia non si è mai vista - ha aggiunto -. Quello proposta da Salvini è un intervento che aiuta le fasce più ricche della popolazione e ha un costo sociale enorme perché comporta tagli. Inoltre, se il costo del lavoro è più basso si è più invogliati a dare contratti stabili».

Ore 09.00 - «Io premier? Se me lo chiedono, lo faccio». Così Enrico Letta a Rtl 102.5 spiegando che il nome del premier dipenderà dal peso dei partiti e questo si vedrà solo dopo il voto.

Ore 08.55 - «Calenda? Per me è una pagina voltata, guardo avanti, non ho nessun ripianto. Abbiamo una coalizione che comprende Più Europa, capitanata da Emma Bonino, sono convinto che faremo una bella campagna elettorale con loro e altri alleati». Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, ospite di Non stop news, su Rtl 102.5.