Elezioni, la diretta. Letta tratta con Fratoianni, Calenda: «No a un altro patto contraddittorio»

In vista delle elezioni politiche 2022 del 25 settembre, il centrosinistra cerca ancora un accordo definitivo. Le posizioni però di Carlo Calenda, leader di Azione e Fratoianni (Sinistra Italiana) sembrano inconciliabili. In mezzo c'è Enrico Letta che proverà a riunire tutti sotto una stessa bandiera per non perdere "a tavolino" le elezioni contro il centrodestra. Dai Verdi di Bonelli è arrivato invece un via libera al patto col Pd mentre Sinistra Italiana voterà oggi nell'assemblea di partito. Nel centrodestra Giorgia Meloni in un'intervista a Fox parla di una sua possibile premiership: «La prima donna presidente del Consiglio in Italia». Salvini ipotizza già i primi nomi per i suoi ministri.

Elezioni politiche 2022, la diretta

Ore 9.45 - La coalizione di centrosinistra è «in piena confusione» e «a alla mia età posso permettermi di segnalarlo, è un grave errore. Questa coalizione ha la possibilità di esprimere un riferimento convinto nel presidente Draghi, invece si stanno dividendo con un meccanismo autodistruttivo che lascia senza parole». Lo dice - in un'intervista al Messaggero - Bruno Tabacci, per il quale «è evidente» che con veti e attacchi reciproci la coalizione salta: «Calenda, un istante dopo aver siglato l'accordo elettorale con il Pd, ha detto che da quel momento in poi avrebbe attaccato solo la destra. Invece non è così. Ha tante energie, le dedichi a contrastare gli avversari nell'altro campo». Gli viene chiesto se sospetta che Calenda si sia pentito e voglia tornare al progetto del Terzo polo centrista. «Mi limito a osservare - risponde - che così non si fa la coalizione, ma la si distrugge. Ed è una cosa che mi addolora». Secondo Tabacci, inoltre, escludere i leader dai collegi uninominali è un errore: «Da un punto di vista della tecnica elettorale e della sostanza politica i collegi uninominali sono il paradigma di una coalizione» e «se viene negato (com'è avvenuto) ai leader di candidarsi nei collegi uninominali, di fatto la coalizione non c'è». «Mi trovo in grave disagio - conclude - Avevo pensato che queste elezioni fossero contendibili grazie a una alleanza larga che facesse riferimento a Draghi. Potrebbero esserlo ancora, ma serve subito un'inversione di tendenza».

Ore 9.00 - «Credo che il motivo per cui Letta abbia parlato con tutti tranne che con noi sia legato a piccole vendette personali per le vicende del passato. Non si spiega una coalizione che mette insieme storie totalmente diverse che parte da un veto a una e una sola forza politica. Evidentemente Enrico pensava di ferirci nel dire: "Tutti, ma non Italia viva". Vedendo come sono andate le cose non finirò mai di ringraziarlo. Ci ha restituito uno spazio politico e l'indecoroso balletto di queste ore del centrosinistra mi rafforza nel progetto di non partecipare a coalizione finte e posticce. Correremo da soli». Così Matteo Renzi al Corriere. Sui contatti con Silvio Berlusconi, il leader di Iv spiega: «Non possiamo stare insieme a Forza Italia non solo per il passato, ma anche per il presente. Draghi è andato a casa per l'azione di Conte ma anche per la sfiducia di Salvini e Berlusconi. E questo basta per dire Forza Italia ha commesso un errore clamoroso». Non ci sono le condizioni per un accordo in extremis con il centrosinistra? «No. L'unica cosa che potrebbe accadere è un accordo Pd-Cinque Stelle. Non ha alcun senso politico, ma avrebbe un senso matematico. Anche in quel caso, peraltro, noi andremmo da soli. Letta può fare un accordo numerico contro la Meloni e allora deve imbarcare i grillini. O può fare un accordo politico sull'agenda Draghi, ma allora che c'entra Fratoianni? Mi sembra che la strategia del segretario stia facendo male al Pd. Ma siccome stanno aspettando la direzione delle candidature, stanno tutti zitti e buoni. Si scateneranno dopo la sconfitta, è una tradizione a sinistra».

Ore 8.30 - «Vedo retroscena complicati. Il punto è semplice. Si vince con una proposta credibile di Governo, molto chiara nel patto firmato con il Pd. Si perde se si aggiunge un patto contraddittorio rispetto al primo con gente che ha sfiduciato Draghi. Lì eravamo, lì siamo rimasti». Così Carlo Calenda su Twitter.