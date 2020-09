Elezioni Comunali nel Lazio: eletti i primi sindaci. A Ponzano Romano vince il civico Pimpinelli

Elezioni comunali, giorno di verdetti nel Lazio a Roma, Rieti, Frosinone, Latina e Viterbo dove si è votato per il rinnovo del sindaco in 36 Comuni. A fare il pienone sono state le liste civiche. ​L’eventuale turno di ballottaggio si svolgerà domenica 4 e lunedì 5 ottobre 2020.

In provincia di Roma ci sono già i primi sindaci. Arcinazzo Romano: Luca Marocchi. Montelanico: Sandro Onorati.

Percile: Claudio Giustini. Ponzano Romano: Sergio Pimpinelli. Roiate: Antonio Proietti. San Gregorio Da Sassola: Giovanni Loreto Colagrossi.



TUTTI I COMUNI AL VOTO PER PROVINCIA

Frosinone

Belmonte Castello

Ceccano

Cervaro

Fontana Liri

Guarcino

Patrica

Pontecorvo

Ripi

Trevi nel Lazio

Latina

Fondi

Terracina

Rieti

Castelnuovo di Farfa

Cottanello

Fara in Sabina

Marcetelli

Montebuono

Monenero Sabino

Poggio Bustone

Roma

Albano Laziale

Anguillara Sabazia

Arcinazzo Romano

Ariccia

Colleferro

Genzano

Marano Equo

Montelanico

Palombara Sabina

Percile

Ponzano Romano

Rocca di Papa

Roiate

San Gregorio da Sassola

Zagarolo

Viterbo

Blera

Bomarzo

Civita Castellana

Da Albano a Zagarolo, è in corso lo spoglio per le elezioni comunali 2020 nel Lazio. I comuni di Roma stanno scegliendo i lori sindaci. Ad Albano su 7 sezioni scrutinate al momento è in vantaggio il centrosinistra di Massimiliano Borrelli (54,19%) sul centrodestra guidato da Matteo Mauro Orciuoli (37,30%). Ad Arcinazzo Romano 100% per la lista Arcinazzo Azzurra di Luca Marocchi eletto dunque sindaco, mentre a Genzano su 3 sezioni è avanti il centrosinistra di Carlo Zoccolotti (36,80%) contro il 27,85% del centrodestra di Piergiuseppe Rosatelli. Tra i sindaci eletti, a Montelanico Sandro Onorati (56,75%) con la lista Insieme per Montelanico; a Palombara Sabina Alessandro Palombi è sindaco con il 60,16% dei voti; a Percile via libera per Claudio Giustini con il 66,24% (lista Per il futuro di Percile); Sergio Pimpinelli è sindaco di Ponzano Romano con il 31,13% (lista civica Ponzano Futura); a Roiate Antonio Proietti con l'89,11% grazie alla lista Progresso e Sviluppo. A San Gregorio di Sassola è primo cittadino Giovanni Loreto Colagrossi con il 50,20% (lista San Gregorio riparte).

