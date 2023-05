Elezioni comunali diretta, affluenza alle 12: 14,21% in calo rispetto al 19,34% delle ultime amministrative

Aggiornamenti in evidenza

Quasi 600 comuni (595 per la precisione) per 4.5 milioni di elettori attesi alle urne. Parte oggi la tornata delle amministrative di primavera che proseguirà per tutto il mese di maggio. Seggi aperti da questa mattina alle 7 fino alle 23 e poi domani dalle 7 alle 15. Subito dopo lo spoglio delle schede. E l'eventuale ballottaggio per i comuni con popolazione oltre i 15 mila abitanti, nel caso in cui nessuno dei candidati, al primo turno, raggiunga la maggioranza assoluta dei voti validi.

Cerchiato in rosso sul calendario elettorale anche il 21 maggio - per 1 comune della Val d'Aosta e 3 del Trentino Alto Adige.

E poi, il 28 e 29 maggio, quando saranno 128 i comuni della Sicilia e 39 quelli della Sardegna chiamati a eleggere il sindaco e a rinnovare il consiglio comunale. Ma è sui 13 capoluoghi di Provincia coinvolti in questa prima manche che si concentrano ansie e aspettative della politica. Si tratta di 7 città (Pisa, Siena, Vicenza, Terni, Treviso, Massa, Sondrio) attualmente governate dal centrodestra e cinque (Ancona, Brescia, Teramo, Brindisi, Imperia) quelle dal centrosinistra, a cui si somma la città di Latina, retta da un commissario prefettizio. Più d'una le sfide che appaiono contendibili. E che, quindi, potrebbero rappresentare un test sul territorio tanto per il Governo Meloni che per il centrosinistra, a nuova guida Schlein.